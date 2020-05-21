В правительстве России оценили итоги испытаний истребителя Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний подтвердил почти все тактико-технические требования, отметил вице-премьер России Юрий Борисов.

«В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объёме», — цитирует его РИА Новости.

Борисов также подтвердил соблюдение графика выполнения государственного контракта на поставку 76 самолётов для трёх авиационных полков Воздушно-космических сил России.

Ранее сообщалось, что установочную партию Су-57 передадут в российские войска в 2020 году.

При этом поставки Су-57 в Воздушно-космические войска будут организованы в два этапа.