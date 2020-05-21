В правительстве России оценили итоги испытаний истребителя Су-57
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«В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объёме», — цитирует его РИА Новости.
Борисов также подтвердил соблюдение графика выполнения государственного контракта на поставку 76 самолётов для трёх авиационных полков Воздушно-космических сил России.
Ранее сообщалось, что установочную партию Су-57 передадут в российские войска в 2020 году.
При этом поставки Су-57 в Воздушно-космические войска будут организованы в два этапа.