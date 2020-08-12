За сутки в России ещё 7123 пациента вылечились от коронавируса
- АГН «Москва»
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Об этом информирует российский оперштаб по борьбе с COVID-19.
«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 7123 человека... За весь период выписаны по выздоровлению по России 710 298», — указывается в заявлении.
Днём ранее сообщалось, что в России 6494 пациента вылечились от коронавируса за сутки.
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. По данным Минздрава, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.
Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.