За сутки в России ещё 7123 пациента вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в России выписали 7123 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 710 298 человек.

Об этом информирует российский оперштаб по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 7123 человека... За весь период выписаны по выздоровлению по России 710 298», — указывается в заявлении.

Днём ранее сообщалось, что в России 6494 пациента вылечились от коронавируса за сутки.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. По данным Минздрава, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.