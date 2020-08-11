За сутки в России ещё 6494 пациента вылечились от коронавируса
- Reuters
Об этом информирует российский оперштаб по борьбе с COVID-19.
«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 6494 человека... За весь период выписаны по выздоровлению по России 703 175», — указывается в заявлении.
Днём ранее вылечились 3259 заболевших коронавирусом.
В Минздраве России сообщали, что регистрация российской вакцины от коронавируса состоится 12 августа. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.
Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.