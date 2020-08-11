За сутки в России ещё 6494 пациента вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в России выписали 6494 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 703 175 человек.

Об этом информирует российский оперштаб по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 6494 человека... За весь период выписаны по выздоровлению по России 703 175», — указывается в заявлении.

Днём ранее вылечились 3259 заболевших коронавирусом.

В Минздраве России сообщали, что регистрация российской вакцины от коронавируса состоится 12 августа. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.

Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.