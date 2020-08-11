За сутки в России ещё 6494 пациента вылечились от коронавируса

Короткая ссылка
За прошедшие сутки в России выписали 6494 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 703 175 человек.
За сутки в России ещё 6494 пациента вылечились от коронавируса
  • Reuters

Об этом информирует российский оперштаб по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 6494 человека... За весь период выписаны по выздоровлению по России 703 175», — указывается в заявлении.

Днём ранее вылечились 3259 заболевших коронавирусом.

В Минздраве России сообщали, что регистрация российской вакцины от коронавируса состоится 12 августа. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.

Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить