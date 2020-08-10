За сутки в России ещё 3259 пациентов вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в России выписали 3259 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечился 696 681 человек.

Об этом информирует российский оперштаб по борьбе с COVID-19.

Днём ранее вылечились 3215 заболевших коронавирусом.

В Минздраве России сообщали, что регистрация российской вакцины от коронавируса состоится 12 августа. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.

Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.