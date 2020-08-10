За сутки в России ещё 3259 пациентов вылечились от коронавируса
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Об этом информирует российский оперштаб по борьбе с COVID-19.
Днём ранее вылечились 3215 заболевших коронавирусом.
В Минздраве России сообщали, что регистрация российской вакцины от коронавируса состоится 12 августа. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.
Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.