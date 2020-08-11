Адвокат Ефремова рассказал о причине госпитализации актёра

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, рассказал, почему врачи решили госпитализировать его подзащитного.

Как пишет РИА Новости, юрист указал, что медики скорой помощи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.

«Врачи сказали, что у него или предынфарктное, или предынсультное состояние. Из-за кого это? Я думаю, это из-за журналистов, не вас всех, но есть там некоторые… Сделали из этого ДТП шоу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Ефремову вызвали в суд скорую помощь. Позднее стало известно, что врачи приняли решение о госпитализации актёра. Пашаев заявлял, что артиста увозили в бессознательном состоянии.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.

Специалисты установили, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позже прокуратура сообщила, что в его крови нашли ещё и наркотики.