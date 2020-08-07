Адвокат Ефремова оценил показания свидетелей ДТП
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«Показания некоторых свидетелей по делу, данные на стадии следствия и на стадии судебного заседания, расходятся весьма серьёзно», — цитирует его ТАСС.
В частности, юрист отметил, что у него вызывают серьёзные вопросы показания Романа Шрамко. По его словам, показания данного свидетеля в суде сильно отличаются от того, что он говорил ранее.
«Я сегодня не просто так спросил свидетеля Шрамко о том, читал ли он протокол своего допроса и умеет ли он читать и писать вообще, потому что ранее он сказал, что Ефремова вытаскивали из авто после ДТП с пассажирского заднего места, а сегодня — с водительского», — отметил он.
Вместе с этим агентство указывает, что во время заседания адвокат Ефремова не заявлял ходатайство об оглашении предыдущих показаний Шрамко для устранения противоречий.
Ранее Шрамко, являющийся свидетелем стороны обвинения в деле о ДТП с участием Ефремова, рассказал о действиях артиста сразу после аварии.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.
Специалисты установили, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Потом прокуратура сообщила, что в его крови нашли ещё и наркотики.
Позднее проведённая экспертиза ДНК показала, что именно Ефремов был за рулём своего автомобиля во время ДТП.