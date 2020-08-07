Адвокат Ефремова оценил показания свидетелей ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, высказался по поводу показаний свидетелей, данных ими на следствии и в суде.

«Показания некоторых свидетелей по делу, данные на стадии следствия и на стадии судебного заседания, расходятся весьма серьёзно», — цитирует его ТАСС.

В частности, юрист отметил, что у него вызывают серьёзные вопросы показания Романа Шрамко. По его словам, показания данного свидетеля в суде сильно отличаются от того, что он говорил ранее.

«Я сегодня не просто так спросил свидетеля Шрамко о том, читал ли он протокол своего допроса и умеет ли он читать и писать вообще, потому что ранее он сказал, что Ефремова вытаскивали из авто после ДТП с пассажирского заднего места, а сегодня — с водительского», — отметил он.

Вместе с этим агентство указывает, что во время заседания адвокат Ефремова не заявлял ходатайство об оглашении предыдущих показаний Шрамко для устранения противоречий.

Ранее Шрамко, являющийся свидетелем стороны обвинения в деле о ДТП с участием Ефремова, рассказал о действиях артиста сразу после аварии.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.

Специалисты установили, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Потом прокуратура сообщила, что в его крови нашли ещё и наркотики.

Позднее проведённая экспертиза ДНК показала, что именно Ефремов был за рулём своего автомобиля во время ДТП.