Свидетель рассказал о действиях Ефремова сразу после ДТП
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
«Сразу после столкновения Ефремова вытащили из-за руля, и он стал рассматривать свою машину. Мне показалось, что ему её было жалко. На потерпевшего он даже внимания не обратил, меня это возмутило», — цитирует его ТАСС.
Свидетель также указал, что после осмотра своей машины Ефремов взял у него сигарету и пошёл присесть на бордюр.
Вместе с этим мужчина добавил, что не видел кого-либо ещё в автомобиле Ефремова.
«Кроме него, никого там не видел», — отметил он.
Во время дачи показаний по видеосвязи Шрамко также повторил в Пресненском районном суде то, что он сказал актёру после произошедшей аварии.
«Машина Ефремова резко вылетела из-за поворота и чуть не врезалась в нашу машину... Я ему сказал: «Ты нас чуть не ушатал». Он на это никак не отреагировал», — отметил свидетель.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.
Специалисты установили, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Потом прокуратура сообщила, что в его крови нашли ещё и наркотики.
Позднее проведённая экспертиза ДНК показала, что именно Ефремов был за рулём своего автомобиля во время ДТП.
Актёр Иван Стебунов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ДТП с участием Ефремова.