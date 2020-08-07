Свидетель рассказал о действиях Ефремова сразу после ДТП

Роман Шрамко, являющийся свидетелем стороны обвинения в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал о действиях артиста сразу после аварии.

«Сразу после столкновения Ефремова вытащили из-за руля, и он стал рассматривать свою машину. Мне показалось, что ему её было жалко. На потерпевшего он даже внимания не обратил, меня это возмутило», — цитирует его ТАСС.

Свидетель также указал, что после осмотра своей машины Ефремов взял у него сигарету и пошёл присесть на бордюр.

Вместе с этим мужчина добавил, что не видел кого-либо ещё в автомобиле Ефремова.

«Кроме него, никого там не видел», — отметил он.

Во время дачи показаний по видеосвязи Шрамко также повторил в Пресненском районном суде то, что он сказал актёру после произошедшей аварии.

«Машина Ефремова резко вылетела из-за поворота и чуть не врезалась в нашу машину... Я ему сказал: «Ты нас чуть не ушатал». Он на это никак не отреагировал», — отметил свидетель.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.

Специалисты установили, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Потом прокуратура сообщила, что в его крови нашли ещё и наркотики.

Позднее проведённая экспертиза ДНК показала, что именно Ефремов был за рулём своего автомобиля во время ДТП.

Актёр Иван Стебунов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ДТП с участием Ефремова.