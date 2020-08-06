Врач прокомментировал введение выходного дня для диспансеризации

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев прокомментировал сообщение о том, что россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной, чтобы пройти диспансеризацию.

«Здоровье — это личное дело каждого, но государство даёт возможность делать это во внерабочее время», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, для большинства граждан диспансеризация раз в год — нормальная периодичность проверки состояния здоровья.

31 июля российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.

Документ начнёт действовать 11 августа.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в интервью телеканалу «Звезда» дала рекомендации в преддверии осени.