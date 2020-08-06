Врач дала рекомендации в преддверии осени

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Осенью часто бывают вспышки респираторных заболеваний, поэтому к этому сезону организм нужно подготовить уже сейчас.
Врач дала рекомендации в преддверии осени
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказала врач общей практики Ирина Добрецова.

В качестве одного из способов самостоятельной подготовки организма Добрецова назвала правильное питание.

«Необходимо достаточное употребление овощей и фруктов — до 500 г того и другого, исключая картошку. Очень важно употреблять чистый белок, к примеру, три раза в неделю. В остальные дни можно заменить его на растительный», — пояснила медик.

В пищу следует употреблять натуральные витамины: яблоки, сливы, абрикосы и другие сезонные фрукты и ягоды.

Не стоит забывать и про физическую нагрузку.

«Каждый человек ежедневно должен проходить около часа спокойной правильной ходьбой без смартфона в руках, чередуя руку и ногу. В этот момент работает правильно вся мышечная система, укрепляется и восстанавливается дыхание. Если ходьба более интенсивна, она должна составлять не более 30 минут», — уточнила Добрецова.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с kp.ru оценил сезонность COVID-19.

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