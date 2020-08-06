Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

Короткая ссылка
Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
  • © alvarez
  • Gettyimages.ru

Как пишет газета «Известия», 31 июля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. 

Документ начнёт действовать 11 августа. 

При этом по итогам диспансеризации россияне должны будут предоставить работодателю справку из медицинской организации, подтверждающую прохождение обследования.

Всероссийская диспансеризация взрослого населения была временно приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса.

10 июля стало известно, что глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить