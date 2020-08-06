Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
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Как пишет газета «Известия», 31 июля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий закон.
Документ начнёт действовать 11 августа.
При этом по итогам диспансеризации россияне должны будут предоставить работодателю справку из медицинской организации, подтверждающую прохождение обследования.
Всероссийская диспансеризация взрослого населения была временно приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса.
10 июля стало известно, что глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации.