Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации, сообщила глава департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина.
Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации
  • РИА Новости

«7 июля министром здравоохранения подписан приказ 685н, он находится сейчас на государственной регистрации в Минюсте России», — приводит её слова РИА Новости.

Каракулина пояснила, что документ предусматривает возвращение «в зависимости от эпидситуации каждого субъекта проведения профилактических осмотров и диспансеризации».

Она уточнила, что подготовлены методические рекомендации о поэтапном возобновлении процедур.

Проведение всероссийской диспансеризации взрослого населения было временно приостановлено в марте из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Санкт-Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию.

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