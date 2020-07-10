Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации
- РИА Новости
«7 июля министром здравоохранения подписан приказ 685н, он находится сейчас на государственной регистрации в Минюсте России», — приводит её слова РИА Новости.
Каракулина пояснила, что документ предусматривает возвращение «в зависимости от эпидситуации каждого субъекта проведения профилактических осмотров и диспансеризации».
Она уточнила, что подготовлены методические рекомендации о поэтапном возобновлении процедур.
Проведение всероссийской диспансеризации взрослого населения было временно приостановлено в марте из-за пандемии коронавируса.
Ранее в Санкт-Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию.