В Петербурге возобновляется плановая госпитализация

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге с 23 июня возобновляются медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, а с 25 июня снимается запрет на плановую госпитализацию, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.
В Петербурге возобновляется плановая госпитализация
  • РИА Новости

Кроме того, с 25 июня снимается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций, а также плановую диспансеризацию и вакцинацию населения.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о поэтапном снятии ограничительных мер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить