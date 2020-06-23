В Петербурге возобновляется плановая госпитализация

В Санкт-Петербурге с 23 июня возобновляются медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, а с 25 июня снимается запрет на плановую госпитализацию, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, с 25 июня снимается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций, а также плановую диспансеризацию и вакцинацию населения.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о поэтапном снятии ограничительных мер.