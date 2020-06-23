В Петербурге возобновляется плановая госпитализация
- РИА Новости
Кроме того, с 25 июня снимается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций, а также плановую диспансеризацию и вакцинацию населения.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о поэтапном снятии ограничительных мер.