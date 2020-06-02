Роспотребнадзор дал рекомендации по профильной работе стационаров

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Документ представлен на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предлагает разработать в субъекте план мероприятий («дорожную карту») по поэтапному восстановлению профильной деятельности медицинских организаций», — следует из документа.

При этом в регионе необходимо обеспечить функционирование достаточного коечного фонда инфекционного профиля, а также создать запас средств индивидуальной защиты для персонала на три месяца работы.

Перед возобновлением работы медицинской организации по основному профилю необходимо протестировать на коронавирусную инфекцию весь персонал, за исключением ранее переболевших, и в дальнейшем проводить такое обследование каждую неделю.

Кроме того, следует проводить анализ на COVID-19 пациентам, планирующим плановую госпитализацию, не ранее семи дней до поступления.

В случае экстренной госпитализации следует проводить проверку на коронавирус в приёмном отделении стационара и до получения результатов размещать пациентов в изоляторах или маломестных палатах.

При возобновлении профильной деятельности медучреждений предлагается организовать поступление пациентов в стационары с соблюдением социальной дистанции, в инфекционных и детских стационарах — только через приёмно-смотровые боксы.

Кроме того, необходимо обеспечить соблюдение масочного режима персоналом и пациентами.

Питание пациентов должно быть организовано в палатах, где по возможности следует проводить и медицинские процедуры.

Рекомендуется также ограничить посещение пациентов другими лицами до улучшения эпидемиологической ситуации.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что благодаря перепрофилированию коечного фонда столицы не возникло ситуации с нехваткой коек для пациентов с коронавирусом.

По её словам, на пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов.

Власти Москвы также заявили, что на текущий момент в столице в 2—2,5 раза меньше госпитализаций пациентов с коронавирусом, чем было «буквально месяц назад».