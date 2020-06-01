Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса

На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Я думаю, что на пике у нас было около 20 тыс. людей, которые находились в больнице», — цитирует РИА Новости Ракову.

Она отметила, что благодаря перепрофилированию коечного фонда ситуации с нехваткой коек не возникло.

«Ни одному московскому врачу не пришлось делать выбор, кому давать шанс жить, а кого оставлять без надлежащей медицинской помощи», — добавила заммэра.

Ранее Ракова рассказала, что в городе удалось избежать развития ситуации с коронавирусной инфекцией по итальянскому сценарию.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.