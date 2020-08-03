Эксперт прокомментировал заявление Роспотребнадзора о заболеваниях из-за роста КТ-диагностики

Врач-онколог Андрей Пылев прокомментировал заявление Роспотребнадзора о том, что увеличение числа компьютерных томографий приводит к дополнительному облучению населения и может потенциально вызывать радиационно-индуцированные заболевания.

«Хоть данный вопрос не изучался мной совсем детально, но КТ грудной клетки, которая используется для скрининга COVID-19, это достаточно безопасная история», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, действительно выросло число тех, кто сделал компьютерную томографию, но речь не идёт о том, что один человек был вынужден многократно делать КТ.

«Как минимум таких людей не так много. Поэтому я не думаю, что это как-то негативно скажется», — добавил Пылев.

Ранее сообщалось, что по итогам оценки данных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области выяснилось, что коллективная доза от КТ-исследований за март — июнь 2020 года возросла в полтора раза.

Руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.