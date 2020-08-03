Роспотребнадзор предупредил о заболеваниях из-за роста КТ-диагностики

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Увеличение числа компьютерных томографий приводит к дополнительному облучению населения и может потенциально вызывать радиационно-индуцированные заболевания, выяснили учёные Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени Рамзаева.
Роспотребнадзор предупредил о заболеваниях из-за роста КТ-диагностики
  • РИА Новости

В ведомстве напомнили, что рост числа КТ-исследований в России связан с необходимостью диагностики и оценки эффективности лечения новой коронавирусной инфекции.

«По предварительной оценке, изменились структура и коллективная доза от КТ-исследований за период с марта по июнь текущего года в связи с диагностикой COVID-19», — следует из пресс-релиза.

В частности, по итогам оценки данных в Москве, Санкт-Петербурга и Ленинградской области выяснилось, что «коллективная доза от КТ-исследований за март — июнь 2020 года возросла в полтора раза».

«Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний. Исследования в данной области будут продолжены», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В мае завкафедрой пульмонологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова доктор медицинских наук, профессор Александр Емельянов прокомментировал вероятность необратимого поражения лёгких после перенесённой коронавирусной инфекции.

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