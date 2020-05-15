Пульмонолог оценил вероятность необратимого поражения лёгких из-за коронавируса

Короткая ссылка
Завкафедрой пульмонологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург), доктор медицинских наук, профессор Александр Емельянов прокомментировал вероятность необратимого поражения лёгких после перенесённой коронавирусной инфекции.
Пульмонолог оценил вероятность необратимого поражения лёгких из-за коронавируса
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что, в отличие от предыдущих эпидемий (SARS и MERS), которые сопровождались преимущественно односторонними пневмониями, COVID-19 чаще вызывает поражение обоих лёгких.

«Предварительные данные коллег из Китая свидетельствуют о том, что у значительной части перенёсших тяжёлую форму COVID-пневмонии и длительную искусственную вентиляцию, у пожилых, курильщиков, пациентов с хроническими заболеваниями лёгких при контрольной компьютерной томографии наблюдаются морфологические изменения в лёгких. Однако мы пока не знаем, насколько стойкими они являются», — пояснил профессор.

По его словам, ответ на этот вопрос будет получен только в процессе длительного наблюдения за пациентами.

Ранее терапевт высшей категории Лариса Алексеева в беседе с телеканалом «360» рассказала о правилах использования одноразовых масок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить