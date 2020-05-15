Пульмонолог оценил вероятность необратимого поражения лёгких из-за коронавируса

Завкафедрой пульмонологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург), доктор медицинских наук, профессор Александр Емельянов прокомментировал вероятность необратимого поражения лёгких после перенесённой коронавирусной инфекции.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что, в отличие от предыдущих эпидемий (SARS и MERS), которые сопровождались преимущественно односторонними пневмониями, COVID-19 чаще вызывает поражение обоих лёгких.

«Предварительные данные коллег из Китая свидетельствуют о том, что у значительной части перенёсших тяжёлую форму COVID-пневмонии и длительную искусственную вентиляцию, у пожилых, курильщиков, пациентов с хроническими заболеваниями лёгких при контрольной компьютерной томографии наблюдаются морфологические изменения в лёгких. Однако мы пока не знаем, насколько стойкими они являются», — пояснил профессор.

По его словам, ответ на этот вопрос будет получен только в процессе длительного наблюдения за пациентами.

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