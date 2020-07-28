Диетолог оценила возможный вред от чрезмерного употребления арбузов

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян оценила возможный вред от чрезмерного употребления арбузов.

«Если увлекаться этой ягодой в большом количестве, можно приобрести некоторые метаболические расстройства, например прибавку в весе», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, также нужно помнить о наличии сопутствующих заболеваний, например атеросклероза или сахарного диабета.

«Отдельно ещё могу подчеркнуть, что мы всё-таки ограничиваем арбуз людям с аллергическими заболеваниями», — добавила Григорьян.

Она считает, что за один приём пищи можно употреблять не более 300 г арбуза.

Со своей стороны, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе со «Взглядом» подтвердил, что бесконтрольное употребление арбуза действительно может навредить здоровью.

«Бахчевые содержат в себе довольно много фруктозы», — пояснил он.

По его словам, на 100 г арбуза приходится около 10 г фруктозы, если съесть 300—400 г арбуза, то организм получит существенную нагрузку.

Ранее Гинзбург заявил, что при употреблении арбузов избыток жидкости противопоказан тем, кто страдает от нарушения водно-солевого обмена.