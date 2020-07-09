Врач оценил влияние употребления арбузов на здоровье

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Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург оценил влияние употребления арбузов на здоровье.
Врач оценил влияние употребления арбузов на здоровье
  • Pixabay

«Дело в том, что традиционно мы едим эти бахчевые в больших количествах, никто не ограничивается 100 граммами арбуза. Мы едим их помногу, и получается, что этот раствор сахара оказывается быстро усваиваемым, быстро поступающим в организм, а это считается плохо», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, избыток жидкости противопоказан тем, кто страдает от нарушения водно-солевого обмена.

Ранее диетолог Лидия Ионова в беседе с Newinform дала рекомендации по здоровому питанию.

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