Врач оценил влияние употребления арбузов на здоровье

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург оценил влияние употребления арбузов на здоровье.

«Дело в том, что традиционно мы едим эти бахчевые в больших количествах, никто не ограничивается 100 граммами арбуза. Мы едим их помногу, и получается, что этот раствор сахара оказывается быстро усваиваемым, быстро поступающим в организм, а это считается плохо», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, избыток жидкости противопоказан тем, кто страдает от нарушения водно-солевого обмена.

Ранее диетолог Лидия Ионова в беседе с Newinform дала рекомендации по здоровому питанию.