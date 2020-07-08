Диетолог дала рекомендации по здоровому питанию

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Диетолог Лидия Ионова дала рекомендации по здоровому питанию.
Диетолог дала рекомендации по здоровому питанию
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В беседе с Newinform она напомнила, что количество приёмов пищи для каждого человека строго индивидуально, и во многом это зависит от состояния здоровья.

«Бывает, что люди спокойно обходятся тремя приёмами пищи, бывает — нет, здесь нет никаких единых стандартов. Если нет инсулинорезистентности и перекус планируется здоровой едой, то ничего плохого в нём не будет», — отметила эксперт.

По её словам, пропускать ужин нежелательно, но всё зависит от того, во сколько человек ложится спать.

«Нормальный ужин должен быть за три-четыре часа до сна», — пояснила она.

Кроме того, Ионова рассказала, что отказываться от сложных углеводов не стоит, так как они являются источником энергии.

«Здоровые источники углеводов — это, например, греча, киноа, чёрный и красный рис, любые овощи и картофель, а также макароны, правильно сваренные, альденте», — добавила она.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала о полезных свойствах специй.

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