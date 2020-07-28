Вдова экс-главы Чувашии обжаловала прекращение производства по его иску

Лариса Игнатьева, вдова экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, обратилась в Верховный суд России с частной жалобой на прекращение производства по иску скончавшегося супруга.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступила частная жалоба Ларисы Игнатьевой, в которой оспаривается прекращение производства по иску Михаила Игнатьева об оспаривании указа президента Российской Федерации от 29 января 2020 года «О досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики», — указал собеседник.

Соответствующее слушание назначено на 15 сентября.

Ранее Верховный суд прекратил производство по иску экс-главы Чувашии.

29 января президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия. В свою очередь, Игнатьев решил обратиться в Верховный суд, чтобы оспорить приказ российского президента о своём увольнении.

18 июня стало известно о кончине Игнатьева. По словам медиков, он умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии.