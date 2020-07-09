Верховный суд прекратил производство по иску экс-главы Чувашии
- © Владимир Федоренко
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как указывает агентство, представитель Игнатьева заявил в суде ходатайство о замене истца на супругу бывшего губернатора, однако было принято решение о прекращении производства.
«Суд определил в удовлетворении ходатайства отказать, производство прекратить», — огласил решение судья.
29 января президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия. В свою очередь, Игнатьев решил обратиться в Верховный суд, чтобы оспорить приказ российского президента о своём увольнении.
18 июня стало известно о кончине Игнатьева. По словам медиков, он умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии.