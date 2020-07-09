Верховный суд прекратил производство по иску экс-главы Чувашии

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Верховный суд России принял решение о прекращении производства по иску скончавшегося бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, в котором он оспаривал указ о досрочном прекращении его полномочий.
Верховный суд прекратил производство по иску экс-главы Чувашии
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, представитель Игнатьева заявил в суде ходатайство о замене истца на супругу бывшего губернатора, однако было принято решение о прекращении производства.

«Суд определил в удовлетворении ходатайства отказать, производство прекратить», — огласил решение судья.

29 января президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия. В свою очередь, Игнатьев решил обратиться в Верховный суд, чтобы оспорить приказ российского президента о своём увольнении.

18 июня стало известно о кончине Игнатьева. По словам медиков, он умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии. 

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