Верховный суд прекратил производство по иску экс-главы Чувашии

Верховный суд России принял решение о прекращении производства по иску скончавшегося бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, в котором он оспаривал указ о досрочном прекращении его полномочий.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, представитель Игнатьева заявил в суде ходатайство о замене истца на супругу бывшего губернатора, однако было принято решение о прекращении производства.

«Суд определил в удовлетворении ходатайства отказать, производство прекратить», — огласил решение судья.

29 января президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия. В свою очередь, Игнатьев решил обратиться в Верховный суд, чтобы оспорить приказ российского президента о своём увольнении.

18 июня стало известно о кончине Игнатьева. По словам медиков, он умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии.