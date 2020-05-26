Бывший глава Чувашии оспорил в Верховном суде свою отставку

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде приказ российского президента Владимира Путина о своём увольнении.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных суда.

Согласно опубликованной судом информации, иск поступил 20 мая, а его рассмотрение назначено на 10:00 мск 30 июня.

В качестве ответчика в иске указан президент Российской Федерации.

29 января президент Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия.

В Кремле, говоря об увольнении Игнатьева, напомнили, что Путин неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны властей является недопустимым.

Отставка последовала после публикации в сети записи, на которой видно, как Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин.

Кроме того, Игнатьев призывал «мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют». За эти слова он принёс свои извинения.