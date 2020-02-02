Песков прокомментировал увольнение Игнатьева с поста главы Чувашии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прокомментировал решение президента России Владимира Путина об увольнении Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии.
Песков прокомментировал увольнение Игнатьева с поста главы Чувашии
  • РИА Новости

По словам Пескова, Путин неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны властей является недопустимым.

«И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства», — приводит слова Пескова сайт «Вести.Ру».

Ранее Путин отправил в отставку Игнатьева, занимавшего должность главы Чувашии, в связи с утратой доверия.

В конце января в сети появилась запись, на которой видно, как Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин. 

В ходе торжественного мероприятия в честь Дня печати Игнатьев также призывал «мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют». Позднее он принёс извинения.

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