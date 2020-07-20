В России завершена фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса

В России успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

«Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко», — приводит РИА Новости сообщение.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что у всех добровольцев зафиксирован иммунный ответ к коронавирусу.

Кроме того, ни один из участников испытаний не испытывает осложнений и не жалуется на состояние здоровья.

Ранее сообщалось о выписке из госпиталя имени Бурденко первой группы добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работа по созданию вакцины ведётся в соответствии с графиком.

Как отмечали в Минздраве, 17 вакцин от коронавируса показали себя как «перспективные кандидаты».