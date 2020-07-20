Минобороны рассказало о финальном этапе испытаний вакцины от COVID-19
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«Уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что после вакцинации у добровольцев образуются вируснейтрализующие антитела к возбудителю. Поэтому мы полагаем, что находимся на правильном пути и в конечном итоге данный препарат будет внедрён в практику», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».
Отмечается, что компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком.
Борисевич уточнил, что в понедельник, 20 июля, будет выписана последняя группа участвовавших в испытаниях вакцины добровольцев.
Ранее сообщалось о выписке из госпиталя имени Бурденко первой группы добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работа по созданию вакцины ведётся в соответствии с графиком.
Как отмечали в Минздраве, 17 вакцин от коронавируса показали себя как «перспективные кандидаты».
В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.