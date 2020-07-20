Минобороны рассказало о финальном этапе испытаний вакцины от COVID-19

У испытывающих российскую вакцину от коронавируса добровольцев выявили необходимые антитела к COVID-19. Об этом сообщил начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС России полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

«Уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что после вакцинации у добровольцев образуются вируснейтрализующие антитела к возбудителю. Поэтому мы полагаем, что находимся на правильном пути и в конечном итоге данный препарат будет внедрён в практику», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».

Отмечается, что компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком.

Борисевич уточнил, что в понедельник, 20 июля, будет выписана последняя группа участвовавших в испытаниях вакцины добровольцев.

Ранее сообщалось о выписке из госпиталя имени Бурденко первой группы добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работа по созданию вакцины ведётся в соответствии с графиком.

Как отмечали в Минздраве, 17 вакцин от коронавируса показали себя как «перспективные кандидаты».

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.