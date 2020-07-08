Мурашко назвал число перспективных вакцин от коронавируса

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказал о 17 российских перспективных вакцинах от коронавируса.
Мурашко назвал число перспективных вакцин от коронавируса
  • РИА Новости

«Те (вакцины. — RT), которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, — это 17 вакцин, и над ними более углублённо ведётся работа», — приводит его слова ТАСС.

Также Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в России будет добровольной.

Ранее в Минобороны заявили, что добровольцы, участвующие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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