Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам из резервного фонда более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест.
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Службы занятости будут предлагать гражданам вакансии в строительстве, агропромышленном комплексе, сфере транспорта, ЖКХ, благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми.

Кроме того, в тех предприятиях, которые перевели сотрудников на неполную занятость, появится возможность выполнения дополнительных временных работ.

«Такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тыс. человек», — заявили в правительстве.

Ранее в Роструде заявили, что число безработных в стране в настоящее время составляет 2,7 млн человек, что более чем в 3,5 раза превышает показатели начала апреля.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что около 15 млн человек не работали во время ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, из них 680 тыс. были сокращены.

Директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина оценила в беседе с ФБА «Экономика сегодня» перспективы рынка труда в России.

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