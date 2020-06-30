В Роструде назвали число безработных в России

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В России число безработных в настоящее время составляет 2,7 млн человек, заявил замглавы Роструда Денис Васильев на круглом столе «Управляем квалификациями — моделируем будущее» в рамках Российской недели бизнеса.
В Роструде назвали число безработных в России
  • РИА Новости

«У нас количество безработных на сегодняшнюю дату уже составляет 2 млн 700 тыс. человек — это практически на 2 млн больше, чем было зарегистрировано в то же время в прошлом году — это серьёзное давление, которое мы испытываем», — цитирует ТАСС Васильева.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по ситуации на рынке труда заявил, что около 15 млн человек не работали во время ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, из них 680 тыс. были сокращены.

Как отметил министр, с 1 апреля более 2 млн безработных встали на учёт в службах занятости, а «на пике 15 млн рабочих мест было под жёсткими ограничениями (иными словами, не работали)».

Директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина оценила в беседе с ФБА «Экономика сегодня» перспективы рынка труда в России. 

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