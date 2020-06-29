В России в период ограничений сократили 680 тысяч работников

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Около 15 млн человек не работали во время ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, из них 680 тыс. были сокращены. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по ситуации на рынке труда.
В России в период ограничений сократили 680 тысяч работников
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Как отметил министр, с 1 апреля более 2 млн безработных встали на учёт в службах занятости, а «на пике 15 млн рабочих мест было под жёсткими ограничениями (иными словами, не работали)».

«То, что сокращено только 680 тыс. на сегодняшний день, — это плохо, что сокращено, действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа, — это в целом неплохой результат», — сказал Решетников.

Как подчеркнул министр, он рассчитывает, что министерство выполнит задачу, поставленную президентом, и в 2021 году уровень занятости населения вернётся к уровню 2019 года в связи с принятым пакетом мер поддержки экономики.

Стенограмма совещания правительства опубликована пресс-службой кабмина. 

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло более чем в 3,5 раза.

Как рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, число уволенных работников в России с конца марта составило 3 млн 718 тыс., а принято на работу было 3 млн 36 тыс. граждан. 

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