Число официальных безработных в России с 1 апреля выросло в 3,5 раза

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Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло более чем в 3,5 раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросу ситуации на рынке труда.
Число официальных безработных в России с 1 апреля выросло в 3,5 раза
  • РИА Новости

По его словам, борьба с безработицей — первоочередная задача правительства.

«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза. Но, судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать», — сказал Мишустин.

Он отметил, что кабмин принял целый комплекс мер.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынок труда пройден.

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