Число официальных безработных в России с 1 апреля выросло в 3,5 раза
- РИА Новости
По его словам, борьба с безработицей — первоочередная задача правительства.
«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза. Но, судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать», — сказал Мишустин.
Он отметил, что кабмин принял целый комплекс мер.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынок труда пройден.