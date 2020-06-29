Число официальных безработных в России с 1 апреля выросло в 3,5 раза

Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло более чем в 3,5 раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросу ситуации на рынке труда.

По его словам, борьба с безработицей — первоочередная задача правительства.

«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза. Но, судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать», — сказал Мишустин.

Он отметил, что кабмин принял целый комплекс мер.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынок труда пройден.