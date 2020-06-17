Котяков заявил о преодолении пика влияния пандемии на рынок труда

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на российский рынок труда пройден.
Котяков заявил о преодолении пика влияния пандемии на рынок труда
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Рынок труда в Российской Федерации на сегодняшний день прошёл пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран», — сказал министр.

По его словам, уровень безработицы в России по итогам мая составил 6,1%.

Котяков добавил, что «уровень безработицы в таких развитых странах, как Соединённые Штаты, составлял более 13%».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России подросла, но не так драматично, как в других странах. 

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