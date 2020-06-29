В Минтруде назвали регионы России с наибольшей долей безработных
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- РИА Новости
«В региональном разрезе наибольшая доля зарегистрированных безработных граждан наблюдается в республиках Чечня, Тыва и Ингушетия. Самая благоприятная обстановка в сфере занятости на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях», — говорится в стенограмме совещания, опубликованной на сайте кабмина.
Котяков уточнил, что 33% потеряли работу до ситуации с коронавирусом, тогда как 25% стали безработными в период пандемии COVID-19.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло более чем в 3,5 раза.