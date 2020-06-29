В Минтруде назвали регионы России с наибольшей долей безработных

Наибольшая доля зарегистрированных безработных в России зафиксирована в Чечне, Тыве и Ингушетии. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В региональном разрезе наибольшая доля зарегистрированных безработных граждан наблюдается в республиках Чечня, Тыва и Ингушетия. Самая благоприятная обстановка в сфере занятости на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях», — говорится в стенограмме совещания, опубликованной на сайте кабмина.

Котяков уточнил, что 33% потеряли работу до ситуации с коронавирусом, тогда как 25% стали безработными в период пандемии COVID-19.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло более чем в 3,5 раза.