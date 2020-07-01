Врач прокомментировал сообщения о новом штамме свиного гриппа

Врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал сообщения о новом штамме свиного гриппа.

«Вирус Swine influenza давно известен. В 2009 году мы уже пережили одну эпидемию. По этой причине прогнозировать будущие вполне возможно. Но я не думаю, что вспышка свиного гриппа будет хуже предыдущей», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, бессмысленно сравнивать свиной грипп и коронавирус.

Как отметил Зайцев, новые штаммы подстраиваются под текущую ситуацию, а человеческий организм — под вирусы.

Ранее сообщалось, что китайские учёные обнаружили новый штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать пандемию.

Психолог Елена Перминова в беседе с URA.RU дала рекомендации по сохранению ментального здоровья во время пандемии.