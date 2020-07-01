Врач прокомментировал сообщения о новом штамме свиного гриппа
- РИА Новости
«Вирус Swine influenza давно известен. В 2009 году мы уже пережили одну эпидемию. По этой причине прогнозировать будущие вполне возможно. Но я не думаю, что вспышка свиного гриппа будет хуже предыдущей», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, бессмысленно сравнивать свиной грипп и коронавирус.
Как отметил Зайцев, новые штаммы подстраиваются под текущую ситуацию, а человеческий организм — под вирусы.
Ранее сообщалось, что китайские учёные обнаружили новый штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать пандемию.
Психолог Елена Перминова в беседе с URA.RU дала рекомендации по сохранению ментального здоровья во время пандемии.