Врач прокомментировал сообщения о новом штамме свиного гриппа

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Врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал сообщения о новом штамме свиного гриппа.
Врач прокомментировал сообщения о новом штамме свиного гриппа
  • РИА Новости

«Вирус Swine influenza давно известен. В 2009 году мы уже пережили одну эпидемию. По этой причине прогнозировать будущие вполне возможно. Но я не думаю, что вспышка свиного гриппа будет хуже предыдущей», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, бессмысленно сравнивать свиной грипп и коронавирус.

Как отметил Зайцев, новые штаммы подстраиваются под текущую ситуацию, а человеческий организм — под вирусы.

Ранее сообщалось, что китайские учёные обнаружили новый штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать пандемию.

Психолог Елена Перминова в беседе с URA.RU дала рекомендации по сохранению ментального здоровья во время пандемии.

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