Учёные из Китая обнаружили новый штамм свиного гриппа

Китайские учёные обнаружили новый штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать пандемию.

Специалисты опубликовали статью об этом в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Вирус G4 обладает всеми чертами патогена, способного вызвать новую пандемию гриппа», — приводит ТАСС выводы учёных.

По их словам, он отличается по антигенному профилю от нынешних сезонных штаммов гриппа и может передаваться от человека к человеку.

При этом он обладает характерными чертами вируса, вызвавшего пандемию свиного гриппа в 2009 году.

В МИД Китая прокомментировали выводы специалистов, подчеркнув, что КНР примет все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов.

«Китай внимательно следит за развитием ситуации. Мы примем все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов и вспышек», — цитирует РИА Новости представителя ведомства Чжао Лицзяня.

Кроме того, информацию прокомментировали во Всемирной организации здравоохранения. Как отметили в ВОЗ, организация тщательно изучит публикацию китайских учёных.

По словам официального представителя ВОЗ Кристиан Линдмайер, до этого в Азии были зарегистрированы случаи передачи гриппа типа H1N1 от свиней к человеку.

В конце февраля в Индии шесть судей Верховного суда заразились свиным гриппом (H1N1).