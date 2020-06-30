Психолог дала рекомендации по сохранению ментального здоровья во время пандемии

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Психолог Елена Перминова дала рекомендации по сохранению ментального здоровья во время пандемии.
Психолог дала рекомендации по сохранению ментального здоровья во время пандемии
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  • Gettyimages.ru

«Если человек боится заболевания, то он ослабляет своё ментальное здоровье именно в этой сфере. Что называется, «чего боимся, то и привлекаем», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как считает Перминова, если человек не может самостоятельно справиться со страхом, то ему стоит обратиться за помощью к психологу.

Эксперт также советует использовать свой страх как инструкцию к действию — например, можно поддержать свою иммунную систему, составить план действий на случай заболевания.

«Боятся ведь не самого коронавируса, а его последствий. И это уже даст план действий», — пояснила она.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что, по данным на 30 июня, в России выявили ещё 6693 человека с COVID-19.

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