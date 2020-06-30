Психолог дала рекомендации по сохранению ментального здоровья во время пандемии

Психолог Елена Перминова дала рекомендации по сохранению ментального здоровья во время пандемии.

«Если человек боится заболевания, то он ослабляет своё ментальное здоровье именно в этой сфере. Что называется, «чего боимся, то и привлекаем», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как считает Перминова, если человек не может самостоятельно справиться со страхом, то ему стоит обратиться за помощью к психологу.

Эксперт также советует использовать свой страх как инструкцию к действию — например, можно поддержать свою иммунную систему, составить план действий на случай заболевания.

«Боятся ведь не самого коронавируса, а его последствий. И это уже даст план действий», — пояснила она.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что, по данным на 30 июня, в России выявили ещё 6693 человека с COVID-19.