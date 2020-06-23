Директора лагеря «Холдоми» отпустили под домашний арест

В Хабаровском крае суд изменил на домашний арест меру пресечения Максиму Кузнецову — директору лагеря «Холдоми», где в 2019 году в результате пожара погибли дети. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.

«В ходатайстве о продлении меры пресечения Кузнецову в виде нахождения под стражей отказано. Мера пресечения изменена на домашний арест до 22 июля», — заявили в суде.

Также в материалах суд говорится, что в марте этого года меру пресечения на домашний арест изменили владельцу «Холдоми» Виталию Бурлакову. В мае ему продлили срок домашнего ареста.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл ночью 23 июля, сгорело более 20 палаток. Четверо детей погибли.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Ранее суд арестовал директора компании, организовавшей палаточный лагерь «Холдоми», Виталия Бурлакова и директора самого лагеря — Максима Кузнецова. Также был арестован начальник одного из отделов МЧС в Хабаровском крае Эдуард Новгородцев.