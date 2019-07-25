Суд арестовал директора организовавшей лагерь «Холдоми» компании
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«Бурлаков арестован до 22 сентября», — сказал Интерфаксу представитель суда.
Ранее суд арестовал на два месяца директора лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова.
23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате сгорело более 20 палаток.
Жертвами инцидента стали четыре ребёнка, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.