Арестован директор лагеря «Холдоми»
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- РИА Новости
«Кузнецову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 сентября», — приводит ТАСС слова представителя суда.
23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате сгорело более 20 палаток.
Жертвами инцидента стали четыре ребёнка, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, спасавшего от пожара детей в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, представят к госнаграде посмертно.
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.