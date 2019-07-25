Арестован директор лагеря «Холдоми»

Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова, в результате пожара в котором погибли четверо детей.

«Кузнецову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 сентября», — приводит ТАСС слова представителя суда.

23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате сгорело более 20 палаток.

Жертвами инцидента стали четыре ребёнка, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, спасавшего от пожара детей в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, представят к госнаграде посмертно.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.