Спасавшего детей в пожаре в «Холдоми» мальчика представят к госнаграде

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Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, спасавшего из пожара детей в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, представят к госнаграде посмертно.
Спасавшего детей в пожаре в «Холдоми» мальчика представят к госнаграде
  • © МЧС России

«Десятилетний мальчик Алексей Мартыненко, который погиб, самоотверженно спасал или пытался спасти детей, которые находились в палатке. Я думаю, все мы представляем, в каком состоянии был ребенок, когда шел в эту палатку. Если кто-то, а тем более ребенок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку», — приводит ТАСС слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Он отметил, что обратится в компетентные органы для того, чтобы представить ребёнка к государственной награде.

23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» произошёл пожар, в результате произошедшего сгорело более 20 палаток.

Жертвами инцидента стали четыре ребёнка, по факту ЧП возбуждено дело.

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