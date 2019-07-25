Спасавшего детей в пожаре в «Холдоми» мальчика представят к госнаграде

Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, спасавшего из пожара детей в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, представят к госнаграде посмертно.

«Десятилетний мальчик Алексей Мартыненко, который погиб, самоотверженно спасал или пытался спасти детей, которые находились в палатке. Я думаю, все мы представляем, в каком состоянии был ребенок, когда шел в эту палатку. Если кто-то, а тем более ребенок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку», — приводит ТАСС слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Он отметил, что обратится в компетентные органы для того, чтобы представить ребёнка к государственной награде.

23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» произошёл пожар, в результате произошедшего сгорело более 20 палаток.

Жертвами инцидента стали четыре ребёнка, по факту ЧП возбуждено дело.