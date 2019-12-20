Суд продлил срок ареста фигурантам дела о пожаре в лагере «Холдоми»

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае продлил срок содержания под стражей владельцу горнолыжного комплекса «Холдоми» Виталию Бурлакову, обвиняемому по делу о пожаре, в котором погибли дети.

«Суд продлил срок содержания под стражей Виталию Бурлакову на три месяца — до 23 марта», — сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Козлов.

В суде также рассказали, что срок ареста продлён и для двух других фигурантов: начальнику отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарду Новгородцеву — до конца января 2020 года, директору лагеря Максиму Кузнецову — до конца марта.

23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» произошёл пожар. Погибли четыре ребёнка.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.