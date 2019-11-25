Орден Мужества вручили семье мальчика, спасавшего детей в лагере «Холдоми»
Об этом сообщает следственное управление СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
«Награду родителям юного героя... вручил руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России Сергей Петров. Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память юного героя, который отдал свою жизнь, спасая других», — указывается в заявлении.
В августе стало известно, что власти решили наградить Мартыненко орденом Мужества посмертно за его действия во время возгорания в палаточном лагере «Холдоми».
23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» произошёл пожар. Пятиклассник Алексей Мартыненко во время возгорания помогал спастись детям из горящей палатки. Мальчик получил тяжёлые ожоги и скончался в больнице.
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