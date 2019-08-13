Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

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Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который спасал от пожара детей в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, наградили орденом Мужества посмертно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Хабаровского края.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Алексей награждён орденом Мужества посмертно», — цитирует Интерфакс пресс-службу.

Пятиклассник Алексей Мартыненко во время пожара в детском палаточном лагере «Холдоми» в июле 2019 года помогал спастись детям из горящей палатки. Мальчик получил тяжёлые ожоги и скончался в больнице.

В результате ЧП в лагере погибли четыре ребёнка, возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU со ссылкой на МВД передавало, что погибшего при нападении в Сургуте сержанта полиции представят к награде посмертно.

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