В Хабаровском крае арестован глава отдела МЧС после пожара в лагере
- © МЧС РФ
- РИА Новости
Об этом сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу начальнику отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУМЧС России по Хабаровскому краю Эдуарду Новгородцеву», — цитирует её РИА Новости.
Ранее суд арестовал директора компании, организовавшей палаточный лагерь «Холдоми», и директора самого лагеря — Максима Кузнецова.
Пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл 23 июля.
Жертвами инцидента стали четыре ребёнка. Возбуждено уголовное дело.
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.