В Хабаровском крае арестован глава отдела МЧС после пожара в лагере

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Суд арестовал начальника одного из отделов МЧС в Хабаровском крае Эдуарда Новгородцева после пожара в лагере «Холдоми», в результате которого погибли четверо детей.
В Хабаровском крае арестован глава отдела МЧС после пожара в лагере
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

Об этом сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу начальнику отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУМЧС России по Хабаровскому краю Эдуарду Новгородцеву», — цитирует её РИА Новости.

Ранее суд арестовал директора компании, организовавшей палаточный лагерь «Холдоми», и директора самого лагеря — Максима Кузнецова.

Пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл 23 июля.

Жертвами инцидента стали четыре ребёнка. Возбуждено уголовное дело.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.

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