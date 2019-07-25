В Хабаровском крае арестован глава отдела МЧС после пожара в лагере

Суд арестовал начальника одного из отделов МЧС в Хабаровском крае Эдуарда Новгородцева после пожара в лагере «Холдоми», в результате которого погибли четверо детей.

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РИА Новости

Об этом сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко. «По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу начальнику отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУМЧС России по Хабаровскому краю Эдуарду Новгородцеву», — цитирует её РИА Новости. Ранее суд арестовал директора компании, организовавшей палаточный лагерь «Холдоми», и директора самого лагеря — Максима Кузнецова. Пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл 23 июля. Жертвами инцидента стали четыре ребёнка. Возбуждено уголовное дело. Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.