Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату
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- РИА Новости
«Текущая ситуация нами тщательно отслеживается, поскольку введённый режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях — просто их уволить», — цитирует Краснова РИА Новости.
Он подчеркнул, что каждому такому факту нарушения трудовых прав граждан даётся правовая оценка.
Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынок труда пройден.
На 1 июня в России зарегистрировано более 2,4 млн безработных граждан.
Президент России Владимир Путин отметил, что безработица в России подросла, но не так драматично, как в других странах.