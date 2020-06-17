Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату

Короткая ссылка
Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Текущая ситуация нами тщательно отслеживается, поскольку введённый режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях — просто их уволить», — цитирует Краснова РИА Новости.

Он подчеркнул, что каждому такому факту нарушения трудовых прав граждан даётся правовая оценка.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынок труда пройден.

На 1 июня в России зарегистрировано более 2,4 млн безработных граждан.

Президент России Владимир Путин отметил, что безработица в России подросла, но не так драматично, как в других странах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить