Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату

Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.

«Текущая ситуация нами тщательно отслеживается, поскольку введённый режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях — просто их уволить», — цитирует Краснова РИА Новости.

Он подчеркнул, что каждому такому факту нарушения трудовых прав граждан даётся правовая оценка.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынок труда пройден.

На 1 июня в России зарегистрировано более 2,4 млн безработных граждан.

Президент России Владимир Путин отметил, что безработица в России подросла, но не так драматично, как в других странах.