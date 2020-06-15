Глава Минтруда назвал число зарегистрированных безработных в России
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- РИА Новости
«На 1 июня... в центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 424 000 человек», — сказал он на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.
По предварительным данным Росстата, отметил Котяков, в России безработными являются более 4,5 млн человек.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительной помощи безработным россиянам.