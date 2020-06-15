Глава Минтруда назвал число зарегистрированных безработных в России

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Число официально зарегистрированных безработных граждан в России на 1 июня достигло более 2,4 млн человек. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Глава Минтруда назвал число зарегистрированных безработных в России
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«На 1 июня... в центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 424 000 человек», — сказал он на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

По предварительным данным Росстата, отметил Котяков, в России безработными являются более 4,5 млн человек.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительной помощи безработным россиянам.

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