Кабмин расширил меры поддержки безработных

Безработные россияне получат дополнительную помощь от государства. Соответствующее постановление, как сообщается на сайте правительства, подписал глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Отмечается, что возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты, продлевается на три месяца.

Также увеличивается количество семей с детьми в возрасте до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребёнка, которая составит 3 тыс. рублей в месяц в период с июня по август.

Индивидуальные предприниматели, вынужденно прекратившие деятельность после 1 марта и официально признанные безработными, «получают пособие в максимальном размере — 12 130 рублей».

Кроме этого минимальный размер пособия по безработице за май — июль возрастает до 4,5 тыс. рублей.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей.

Также 8 июня стало известно, что Путин поручил правительству распространить на безработных опекунов норму о доплате 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего.