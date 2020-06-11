Кабмин расширил меры поддержки безработных

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Безработные россияне получат дополнительную помощь от государства. Соответствующее постановление, как сообщается на сайте правительства, подписал глава российского кабмина Михаил Мишустин.
Кабмин расширил меры поддержки безработных
  • РИА Новости

Отмечается, что возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты, продлевается на три месяца.

Также увеличивается количество семей с детьми в возрасте до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребёнка, которая составит 3 тыс. рублей в месяц в период с июня по август.

Индивидуальные предприниматели, вынужденно прекратившие деятельность после 1 марта и официально признанные безработными, «получают пособие в максимальном размере — 12 130 рублей».

Кроме этого минимальный размер пособия по безработице за май — июль возрастает до 4,5 тыс. рублей.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей.

Также 8 июня стало известно, что Путин поручил правительству распространить на безработных опекунов норму о доплате 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего.

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