Путин поручил выплатить 3000 рублей помощи безработным опекунам

Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить на безработных опекунов норму о доплате 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего.

Отмечается, что выплаты положены гражданам, признанным в установленном порядке безработными и являющихся родителями, приёмными родителями, усыновителями либо опекунами или попечителями несовершеннолетних детей.

«Распространить... право на доплату к пособию по безработице в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка одному из родителей, приёмных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В конце мая Минтруд предложил увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4500 рублей.