Путин поручил выплатить 3000 рублей помощи безработным опекунам

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Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить на безработных опекунов норму о доплате 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего.
Путин поручил выплатить 3000 рублей помощи безработным опекунам
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Отмечается, что выплаты положены гражданам, признанным в установленном порядке безработными и являющихся родителями, приёмными родителями, усыновителями либо опекунами или попечителями несовершеннолетних детей.

«Распространить... право на доплату к пособию по безработице в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка одному из родителей, приёмных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В конце мая Минтруд предложил увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4500 рублей.

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