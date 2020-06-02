Глава Минтруда назвал число работающих удалённо

Число россиян, работающих удалённо, увеличилось за неделю на 100 тыс. человек и достигло 5 млн 750 тыс. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«На сегодняшний день ситуация такая — более 10% наших граждан работают удалённо, это примерно 5 млн 750 тыс. человек. Хочу сказать, что за последнюю неделю количество таких граждан увеличилось ещё на 100 тыс.», — цитирует ТАСС Котякова.

Он также отметил, что коэффициент напряжённости на российском рынке труда высокий — 1,8, это значит, что на 10 вакансий приходятся 18 соискателей.

Ранее глава Минтруда заявил, что наиболее сложная ситуация на рынке ожидается в III квартале текущего года.

В конце мая сообщалось, что Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.

Также Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице.