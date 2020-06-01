Глава Минтруда назвал число зарегистрированных безработных в России

Общее число официально зарегистрированных в качестве безработных в России достигло 2,09 млн человек. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Мы видим, что у нас действительно растёт количество зарегистрированных безработных граждан, по состоянию на сегодняшний день уже их число составило больше 2 млн, а если быть более точным — 2 090 000», — сказал он в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

Глава Минтруда также отметил, что наиболее сложная ситуация на рынке ожидается в III квартале текущего года.

Ранее Котяков рассказал, что в Туве, Чечне и Ингушетии сложилась самая сложная ситуация по доле официально регистрируемой безработицы.